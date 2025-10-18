Eine herbe Schlappe erlitt die Germania Wernigerode an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Blankenburger FV. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 85 Zuschauern mit 0:4 (0:0).

Wernigerode/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Christopher Seil. Der Trainer von Wernigerode musste seine Mannschaft bei einer 0:4 (0:0)-Niederlage gegen Blankenburg beobachten.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Simon Müller (Blankenburger FV) netzte in der 1. Minute der zweiten Halbzeit (46.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Blankenburger legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Julian Yannik Matthes der Torschütze (56.).

Der Siegeszug der Blankenburger brach nicht ab. Minute 60: Blankenburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Tom Kupke ein.

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Daniel Thiel kam rein für Alexander Mock und Clayton Stechhahn für Marc-Benjamin Müller. Auf der Gastseite sprangen Louis Lepetit für Marc Henry Huch und Mohamed Zahr Alhndi für Mohamed Alhndi ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In der 90. Minute gelang es Louis Lepetit, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 zu erweitern (90.). Die Wernigeroder sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Blankenburger FV

Germania Wernigerode: Gasch – Mittag, Krokowski, Hahne (55. Blume), Müller (80. Stechhahn), S. Seil, A. Seil, Wagner (55. C. Seil), Kugenbuch, Mock (61. Thiel), Deunert

Blankenburger FV: Effler – Huch (68. Lepetit), Matthes (60. Schnabel), Paul, Alhndi (73. Alhndi), Schröder, Reinhardt (78. Pluskat), Müller, Krause (38. Kupke), Kuhbach, Schwarzenberg

Tore: 0:1 Simon Müller (46.), 0:2 Julian Yannik Matthes (56.), 0:3 Tom Kupke (60.), 0:4 Louis Lepetit (90.); Zuschauer: 85