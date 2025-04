Signifikant unterlegen zeigte sich der SV 1890 Westerhausen II in der Auseinandersetzung gegen den Oscherslebener SC letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 3. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:1).

Thale/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Sven Gabriel. Der Trainer von Westerhausen musste sein Team bei einer 0:4 (0:1)-Niederlage gegen Oschersleben beobachten.

Martin Gödecke (Oscherslebener SC) netzte 15 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen II musste einmal Gelb hinnehmen (15.). Die Oscherslebener legten in der zweiten Spielhälfte nach. Wieder war Gödecke der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (53.).

Der Siegeszug der Oscherslebener brach nicht ab. Minute 55: Oschersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Niclas Müller ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.04.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 15

Das letzte Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Halbzeitpause, als Mykola Rus den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 festigte (66.). Damit war der Sieg der Oscherslebener entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Oscherslebener SC wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV 1890 Westerhausen II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen II – Oscherslebener SC

SV 1890 Westerhausen II: M. Werner – Dos Anjos Bispo, Maulhardt, Sidibe (70. Gottschalck), Stender, Fricke, Borchardt (70. A. Weickert), Stockhaus (82. Sokoudjou Kemegne), Blume (55. Z. Weickert), Lindenberg, S. Werner

Oscherslebener SC: Lenhard – Gödecke, Lessmann, Kittel, Neugebauer, Daxha (63. Specht), Doerge (81. Niebuhr), Müller, Künne (63. Klein), Rus, Krausmann (81. Welz)

Tore: 0:1 Martin Gödecke (15.), 0:2 Martin Gödecke (53.), 0:3 Niclas Müller (55.), 0:4 Mykola Rus (66.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Lutz Schmidt, Neo Bergmann; Zuschauer: 81