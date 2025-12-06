Fußball-Landesklasse 3: Mit einem unglaublichen 8:0 (3:0) fegte das Team des SV Eintracht Osterwieck die Germania Wernigerode am Samstag vom Platz.

Osterwieck/MTU. 8:0 (3:0) in Osterwieck: Ganze acht Bälle hat das Team von Sven Hahmann, der SV Eintracht Osterwieck, am Samstag im Tor der Gäste aus Wernigerode untergebracht.

Kevin Hildach traf für den SV Eintracht Osterwieck in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Osterwiecker legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Tim Stingl der Torschütze (17.).

SV Eintracht Osterwieck führt nach 17 Minuten 2:0

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Christopher Kessler traf in Minute 36, Justin Steinke in Minute 50, Robin Diefert in Minute 61 und Hildach zweimal in Minute 65 und 70. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Stingl den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 8:0 ausbaute (71.). Damit war der Triumph der Osterwiecker gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – Germania Wernigerode

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Krumpach, Kessler (46. Diefert), K. Badstübner (55. Sobert), K. Hildach, Stingl, Schmidt, Meyer, Gens (55. G. Badstübner), Steinke (55. Dzial), Klein (74. Steinmetzer)

Germania Wernigerode: Kubanek – Hahne, Stechhahn, Seil, Hahne, Thiel, Preuß (61. Kugenbuch), Seil, Seil, Wagner, Müller

Tore: 1:0 Kevin Hildach (14.), 2:0 Tim Stingl (17.), 3:0 Christopher Kessler (36.), 4:0 Justin Steinke (50.), 5:0 Robin Diefert (61.), 6:0 Kevin Hildach (65.), 7:0 Kevin Hildach (70.), 8:0 Tim Stingl (71.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Daniel Börner, Sven Förster; Zuschauer: 103