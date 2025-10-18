Klar unterlegen zeigte sich der SV Einheit Bernburg im Spiel gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 3. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Thomas Schmidt (Elbingerode) eine Gelbe Karte an die Gäste (58.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 19 Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Sebastian Tolle das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (64.). Die Staßfurter legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Lukas Hengstmann der Torschütze (78.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 84: Atzendorf/Förderstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Martin Machacek ein.

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Nur kurz darauf gelang es Tolle, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:4 zu erweitern (85.). In Spielminute 88 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Bernburger sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Einheit Bernburg: Käding – Apel (76. Kohl), Pundzin, Kupka (55. Lorenz), Krüger, Fischer, Salehzada (46. Homri), Ehrich, Schaaf, Haiduk, Walter (70. Schwarz)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Tolle, Bock, Hoppmann (86. Wolter), Hengstmann, Smetana, Pfau, Machacek, Ulze (80. Raschek), Maier (75. Früchtel), Camsky

Tore: 0:1 Sebastian Tolle (64.), 0:2 Lukas Hengstmann (78.), 0:3 Martin Machacek (84.), 0:4 Sebastian Tolle (85.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Jan Schwikowski, Tero Wilhelm; Zuschauer: 115