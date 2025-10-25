Fußball-Landesklasse 3: An diesem Wochenende hat der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II im heimischen Stadion eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den SV Eintracht Osterwieck unterlag das Team von Jörg Treziak mit 0:5 (0:3).

Ilsenburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Jörg Treziak. Der Trainer von Ilsenburg musste sein Team bei einer 0:5 (0:3)-Niederlage gegen Osterwieck beobachten.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Ilsenburger Gastgeber bereit: Nur zwei Minuten nach Spielstart lenkte Nick Urban den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Osterwieckern unerwartet die Führung (2.). Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Robin Diefert (10.) erzielt wurde.

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II sieht sich 0:2 im Rückstand – 10. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Kevin Hildach traf in Minute 44 und Lukas Klein in Minute 59. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der SV Eintracht Osterwieck steckte einmal Gelb ein. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Hildach (Osterwieck) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Mit 5:0 gingen die Osterwiecker als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – SV Eintracht Osterwieck

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Abel, Hanns, Hotopp, Berndt, Klaus, Donner, Urban, Reuss (86. Sielaff), Hinze (56. Waldmann), Kuthe (74. Kiefer Morobel)

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Klein, Dzial, Krumpach, Gens, Diefert (65. Badstübner), Meyer, Steinke, Badstübner (65. Schmidt), Hildach, Kessler (65. Bormann)

Tore: 0:1 Nick Urban (2.), 0:2 Robin Diefert (10.), 0:3 Kevin Hildach (44.), 0:4 Lukas Klein (59.), 0:5 Kevin Hildach (70.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Finn Kreisel, Frank Hoffmann; Zuschauer: 127