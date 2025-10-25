Fußball-Landesklasse 3: An diesem Samstag hat der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den SV Eintracht Osterwieck unterlag das Team von Jörg Treziak mit 0:5 (0:3).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Ilsenburger Gastgeber bereit: Nur zwei Minuten nach Spielstart lenkte Nick Urban den Ball ins eigene Tor und brachte den Osterwieckern unerwartet die Führung (2.). Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Robin Diefert den Ball ins Netz (10.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Kevin Hildach traf in Minute 44 und Lukas Klein in Minute 59. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der SV Eintracht Osterwieck kassierte einmal Gelb. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Das letzte Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Pause, als Hildach den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 verfestigte (70.). Damit war der Triumph der Osterwiecker entschieden.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – SV Eintracht Osterwieck

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Kuthe (74. Kiefer Morobel), Klaus, Reuss (86. Sielaff), Urban, Hanns, Abel, Hinze (56. Waldmann), Berndt, Hotopp, Donner

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Krumpach, Kessler (65. Bormann), Badstübner (65. Schmidt), Dzial, Steinke, Hildach, Gens, Meyer, Diefert (65. Badstübner), Klein

Tore: 0:1 Nick Urban (2.), 0:2 Robin Diefert (10.), 0:3 Kevin Hildach (44.), 0:4 Lukas Klein (59.), 0:5 Kevin Hildach (70.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Finn Kreisel, Frank Hoffmann; Zuschauer: 127