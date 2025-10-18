Eine deutliche Schlappe erlitt der SV Darlingerode/Drübeck an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 125 Zuschauern mit 1:5 (0:4).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Franz Joseph Neumann (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Ilsenburger (8.). Marcel Reuss traf für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Reuss den Ball ins Netz (16.).

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Lukas Kubisch. Nick Urban konnte in Minute 26 einnetzen und Stretzel legte in Minute 30 nach. Es lief nicht gut für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 73 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Ilsenburger zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 4:1 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Reuss (Ilsenburg) den Ball erneut über die Linie bringen (80.). Mit 5:1 verließen die Ilsenburger den Platz als Sieger. Die Ilsenburger sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Keil, Krebs (89. Mahrholz), Lüderitz, Kühne, Niehoff, Boje, Stretzel, Festerling, Braitmaier, Bressel

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Reuss (80. Jürgens), Kunzel, Stötzner, Neugebauer (70. Kiefer Morobel), Urban (46. Hinze), Hotopp (63. Watanabe), Papner, Donner, Donner (80. Kolbe), Klaus

Tore: 0:1 Marcel Reuss (13.), 0:2 Marcel Reuss (16.), 0:3 Nick Urban (26.), 0:4 Marcel Reuss (30.), 1:4 Hendryk Stretzel (73.), 1:5 Marcel Reuss (80.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Leonard Lindner; Zuschauer: 125