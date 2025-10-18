Fußball-Landesklasse 3: An diesem Wochenende hat der SV Darlingerode/Drübeck auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II unterlag das Team von Mike Knobelsdorf mit 1:5 (0:4).

Ilsenburg (Harz)/MTU. Auf dem Sportplatz Darlingerode - Platz 1 wurden die Fans des SV Darlingerode/Drübeck am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Lukas Kubisch durch die Lappen. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Franz Joseph Neumann (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Ilsenburger (8.). Marcel Reuss (FSV Grün-Weiß Ilsenburg II) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Reuss den Ball ins Netz (16.).

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Lukas Kubisch musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Nick Urban konnte in Minute 26 einnetzen und Stretzel legte in Minute 30 nach. Es sah nicht gut aus für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 73 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Ilsenburger zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 4:1 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach Anpfiff gelang es Reuss, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:5 zu erweitern (80.). Der SV Darlingerode/Drübeck rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Krebs (89. Mahrholz), Festerling, Kühne, Boje, Stretzel, Bressel, Keil, Lüderitz, Braitmaier, Niehoff

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Hotopp (63. Watanabe), Neugebauer (70. Kiefer Morobel), Stötzner, Donner (80. Kolbe), Donner, Papner, Urban (46. Hinze), Kunzel, Klaus, Reuss (80. Jürgens)

Tore: 0:1 Marcel Reuss (13.), 0:2 Marcel Reuss (16.), 0:3 Nick Urban (26.), 0:4 Marcel Reuss (30.), 1:4 Hendryk Stretzel (73.), 1:5 Marcel Reuss (80.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Leonard Lindner; Zuschauer: 125