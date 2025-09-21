Fußball-Landesklasse 3: Der Heimvorteil half dem 1. FSV Nienburg am Sonntag nicht, als er sich vor 53 Zuschauern mit 2:5 (1:4) gegen den SV Eintracht Osterwieck verabschieden musste.

Nienburg/MTU. Am Sonntag haben sich der 1. FSV Nienburg und der SV Eintracht Osterwieck ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (1:4).

Nick Schmidt (SV Eintracht Osterwieck) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Tim Stingl (32.) erzielt wurde.

1. FSV Nienburg hinkt 0:2 hinterher – 32. Minute

Tor Nummer drei schoss Philipp Dauch für Nienburg (37.). Die Partie blieb spannend. Nick Schmidt (Osterwieck) und Tim Ebeling (Osterwieck) trafen in Minute 39 und 44. Tim Ebeling traf für Nienburg (69). Spielstand 4:2 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Schon vier Minuten später konnte Malte Bormann (Osterwieck) den Ball über die Linie bringen (73.). Mit 5:2 verließen die Osterwiecker den Platz als Sieger. In Spielminute 76 handelte sich der SV Eintracht Osterwieck noch eine Gelbe Karte ein. Der 1. FSV Nienburg rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Eintracht Osterwieck

1. FSV Nienburg: Donath – Kümmel, Brauer, Schmilorz (85. Hensel), Neumeister (64. Baer), Kober (46. Finze), Dauch, Günther, Lietz (59. Ebeling), Zenker, Lehmann

SV Eintracht Osterwieck: Marchlewsky – Meyer, Steinke (64. Bormann), Klein (46. Badstübner), Kessler (46. Hildach), Krumpach, Stingl, Schmidt, Sobert, Diefert (64. Badstübner), Gens (64. Großhennig)

Tore: 0:1 Nick Schmidt (18.), 0:2 Tim Stingl (32.), 1:2 Philipp Dauch (37.), 1:3 Nick Schmidt (39.), 1:4 Nick Schmidt (44.), 2:4 Tim Ebeling (69.), 2:5 Malte Bormann (73.); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Felix Grünwald, Stefan Klose; Zuschauer: 53