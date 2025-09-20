Fußball-Landesklasse 3: Der Heimvorteil half dem Quedlinburger SV am Samstag nicht, als er sich vor 56 Fans mit 0:2 (0:1) gegen die VfB Germania Halberstadt II verabschieden musste.

Quedlinburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Mario Fehnle. Der Trainer von Quedlinburger musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Halberstadt beobachten.

In Minute 19 schoss Leon-Joel Platz das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Minute 64: Quedlinburger SV liegt 0:2 zurück

19 Minuten nach der Pause konnte Platz (Halberstadt) den Ball erneut über die Linie bringen (64.). Mit 2:0 gingen die Halberstädter als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Quedlinburger SV wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Quedlinburgerer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – VfB Germania Halberstadt II

Quedlinburger SV: Geuer – Brunner, Hamann (63. Möller), Filippov, Spannaus (83. Gabriel), Rieneckert, Beti, Deiters, Pflug (66. Rink), Stertz (46. Pathak), Struckmeyer (61. Bode)

VfB Germania Halberstadt II: König – Wiedenbein (76. Wenig), Stender, Eckert (83. Al-Ali), Tunsch, Platz, Theile (83. Wanka), Genschmar, Conrad (46. Lippoldt), Dannhauer, Allner (76. Menge)

Tore: 0:1 Leon-Joel Platz (19.), 0:2 Leon-Joel Platz (64.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Reiner Henze, Torsten Meiners; Zuschauer: 56