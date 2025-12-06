Fußball-Landesklasse 3: Am Samstag setzte sich der Gastgeber SV Eintracht Osterwieck vor 103 Zuschauern gegen die Germania Wernigerode mit einem überlegenen 8:0 (3:0) durch.

Osterwieck/MTU. Achtmal hat der SV Eintracht Osterwieck am Samstag gegen die Rivalen aus Wernigerode eingenetzt. 8:0 (3:0) für die Osterwiecker.

Kevin Hildach traf für den SV Eintracht Osterwieck in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Tim Stingl (17.) erzielt wurde.

SV Eintracht Osterwieck in Minute 17 2:0 in Führung

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Christopher Kessler traf in Minute 36, Justin Steinke in Minute 50, Robin Diefert in Minute 61 und Hildach zweimal in Minute 65 und 70. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Nur kurz darauf gelang es Stingl, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 8:0 zu festigen (71.).

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – Germania Wernigerode

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Stingl, Steinke (55. Dzial), Gens (55. G. Badstübner), K. Badstübner (55. Sobert), Klein (74. Steinmetzer), Kessler (46. Diefert), Krumpach, K. Hildach, Schmidt, Meyer

Germania Wernigerode: Kubanek – Hahne, Hahne, Thiel, Wagner, Preuß (61. Kugenbuch), Seil, Müller, Seil, Seil, Stechhahn

Tore: 1:0 Kevin Hildach (14.), 2:0 Tim Stingl (17.), 3:0 Christopher Kessler (36.), 4:0 Justin Steinke (50.), 5:0 Robin Diefert (61.), 6:0 Kevin Hildach (65.), 7:0 Kevin Hildach (70.), 8:0 Tim Stingl (71.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Daniel Börner, Sven Förster; Zuschauer: 103