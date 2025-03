Osterwieck/MTU. 6:0 (5:0) in Osterwieck: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Sven Hahmann, der SV Eintracht Osterwieck, am Samstag im Tor der Gäste aus Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun untergebracht.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun bereit: Zwölf Minuten nach Anpfiff lenkte Johannes Beyer den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Osterwieckern unerwartet die Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Tim Stingl (19.) erzielt wurde.

SV Eintracht Osterwieck liegt in Minute 19 2:0 vorn

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Stingl traf in Minute 33, Robin Diefert in Minute 35 und Philipp Matzelt in Minute 39. Spielstand 5:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 21

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Stingl (Osterwieck) den Ball erneut über die Linie bringen (55.). Mit 6:0 gingen die Osterwiecker als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun

SV Eintracht Osterwieck: Marchlewsky – Duwensee, Stingl, Diefert, Scholz (78. Koch), Ballhausen, Riefenstahl (67. Lindau), Klein (46. Torbahn), Matzelt, Gens (67. Großhennig), Meyer

SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun: Paternoga – Fräsdorf, Beyer, Frost, Anhalt, Hassi (82. Maier), Michael, Barbe, Meißner, Frost, Böttcher

Tore: 1:0 Johannes Beyer (12.), 2:0 Tim Stingl (19.), 3:0 Tim Stingl (33.), 4:0 Robin Diefert (35.), 5:0 Philipp Matzelt (39.), 6:0 Tim Stingl (55.); Schiedsrichter: Steffen Müller (Wanzleben-Börde); Assistenten: Gordon Gerhardi, Luca Maxim Pichert; Zuschauer: 112