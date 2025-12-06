Kein Punktgewinn für 1. FSV Nienburg: Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 4:5 (0:2) einen Misserfolg gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt hinnehmen.

Nienburg/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FSV Nienburg und der SC Germ.1993 Kroppenstedt ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:5 (0:2).

Patrick Burger (SC Germ.1993 Kroppenstedt) netzte 21 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Daniel Tobisch (30.) erzielt wurde.

1. FSV Nienburg liegt 0:2 zurück – 30. Minute

Dann konnte Kroppenstedt einen zusätzlichen Erfolg erzielen. Mit einem Doppelpack von Felix Helbig erlangte der SC Germ.1993 Kroppenstedt einen kaum einholbaren Vorsprung. Dann gelang es den Nienburgern, die Dominanz der Kroppenstedter nochmal herauszufordern. Andreas Knop verschaffte seinem Team drei weitere Tore (66., 70., 72.). Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den Kroppenstedtern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Helbig schoss und traf in Spielminute 73 noch einmal. Spielstand 5:3 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Am Ende der Partie sollte es dem 1. FSV Nienburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Tim Ebeling den Ball über die Torlinie bugsierte (90.+5). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Nienburger aber nicht mehr einholen. In Spielminute 95 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Nienburger sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SC Germ.1993 Kroppenstedt

1. FSV Nienburg: Held – Lietz (55. Ebeling), Reichel (75. Stöhr), Schmidt, Hensel, Finze (40. Neumeister), Knop, Schmilorz, Kümmel, Zenker (59. Lehmann), Kober

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Tobisch (90. Geick), Böttger, Seibert, Bode, Stein, Helbig, Peschek, Gruhle (77. Fischer), Liehr (16. Burger), Sommermeyer

Tore: 0:1 Patrick Burger (21.), 0:2 Daniel Tobisch (30.), 0:3 Felix Helbig (52.), 0:4 Felix Helbig (57.), 1:4 Andreas Knop (66.), 2:4 Andreas Knop (70.), 3:4 Willi Lehmann (72.), 3:5 Felix Helbig (73.), 4:5 Tim Ebeling (90.+5); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Michael Wollheim, Niclas Pöschel; Zuschauer: 49