Nienburg/MTU. Der 1. FSV Nienburg und der SC Germ.1993 Kroppenstedt haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 4:5 (0:2).

Patrick Burger traf für den SC Germ.1993 Kroppenstedt in Minute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Kroppenstedter legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Daniel Tobisch der Torschütze (30.).

1. FSV Nienburg sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 30

Die Kroppenstedter erhöhten noch einmal. Mit einem Doppelpack von Felix Helbig erlangte der SC Germ.1993 Kroppenstedt einen kaum einholbaren Vorsprung. Dann gelang es den Nienburgern, dem 1.FSV Nienburg etwas entgegenzusetzen. Andreas Knop verschaffte seinem Team drei weitere Tore (66., 70., 72.). Gefährlich wurde die Situation für die Kroppenstedter nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 3:5 aus. Helbig traf in Spielminute 73 zum dritten Mal. Spielstand 5:3 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

In der Nachspielzeit nutzte der 1. FSV Nienburg noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Tim Ebeling (Nienburg) den Ball über die Linie bringen (90.+5). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 95 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Nienburger sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SC Germ.1993 Kroppenstedt

1. FSV Nienburg: Held – Hensel, Schmidt, Kümmel, Finze (40. Neumeister), Schmilorz, Reichel (75. Stöhr), Kober, Lietz (55. Ebeling), Zenker (59. Lehmann), Knop

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Seibert, Peschek, Böttger, Bode, Gruhle (77. Fischer), Sommermeyer, Liehr (16. Burger), Stein, Helbig, Tobisch (90. Geick)

Tore: 0:1 Patrick Burger (21.), 0:2 Daniel Tobisch (30.), 0:3 Felix Helbig (52.), 0:4 Felix Helbig (57.), 1:4 Andreas Knop (66.), 2:4 Andreas Knop (70.), 3:4 Willi Lehmann (72.), 3:5 Felix Helbig (73.), 4:5 Tim Ebeling (90.+5); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Michael Wollheim, Niclas Pöschel; Zuschauer: 49