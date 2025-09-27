Mit einer Niederlage für die Germania Wernigerode endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Langenstein mit 1:2 (0:1).

Wernigerode/MTU. Vor 61 Zuschauern hat sich das Team von Christopher Seil mit 1:2 (0:1) gegen Langenstein eine Niederlage eingestehen müssen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Matthias Pokorny am Ende der ersten Halbzeit, als Janne Andreas Neutzner für Langenstein traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 45 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Germania Wernigerode gerät 0:2 ins Hintertreffen – 48. Minute

Das letzte Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Pause, als Sebastian Seil den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Wernigerode erlangte (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die Germania Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Langenstein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (88.). Die Germania Wernigerode rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – SV Langenstein

Germania Wernigerode: Gasch – A. Seil, L. T. Hahne, Thiel (73. Deunert), Beck, Müller, Krokowski, Wagner, S. Seil, Sölle (70. Kugenbuch), M. Hahne

SV Langenstein: Eitz – Hanke, Bellan (81. Priese), Rappe, Pinta (65. Götting), Gifhorn, Hoeft (81. Bellan), Ferdenus, Neutzner (88. Herrmann), Holtzheuer (65. Eska), Krumnow

Tore: 0:1 Janne Andreas Neutzner (45.), 0:2 Daniel Holtzheuer (48.), 1:2 Sebastian Seil (64.); Zuschauer: 61