Kein Punktgewinn für Germania Wernigerode: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den SV Langenstein einstecken.

Wernigerode/MTU. Vor 61 Zuschauern hat sich das Team von Christopher Seil mit 1:2 (0:1) gegen Langenstein geschlagen geben müssen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Matthias Pokorny vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Janne Andreas Neutzner das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (45.). Die Langensteiner legten nach. Diesmal war Daniel Holtzheuer der Torschütze (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

48. Minute: Germania Wernigerode 0:2 im Hintertreffen

19 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Sebastian Seil (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Wernigerode erzielen (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die Germania Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Langenstein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (88.). Die Wernigeroder sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – SV Langenstein

Germania Wernigerode: Gasch – Müller, Sölle (70. Kugenbuch), M. Hahne, Krokowski, S. Seil, Wagner, A. Seil, L. T. Hahne, Beck, Thiel (73. Deunert)

SV Langenstein: Eitz – Ferdenus, Gifhorn, Pinta (65. Götting), Krumnow, Holtzheuer (65. Eska), Neutzner (88. Herrmann), Rappe, Hoeft (81. Bellan), Hanke, Bellan (81. Priese)

Tore: 0:1 Janne Andreas Neutzner (45.), 0:2 Daniel Holtzheuer (48.), 1:2 Sebastian Seil (64.); Zuschauer: 61