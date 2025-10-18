Eine Niederlage für den Quedlinburger SV besiegelte den 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den FC Einheit Wernigerode II mit 0:1 (0:1).

Quedlinburg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen Quedlinburger SV und FC Einheit Wernigerode II mit einem niedrigen 0:1 (0:1). 50 Zuschauer waren auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 live dabei.

Nach 14 Minuten brachte Florian Mursel Foltis die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Der Quedlinburger SV rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – FC Einheit Wernigerode II

Quedlinburger SV: Köhne – Stertz (59. Arbeiter), Möller, Hahn, Hamann, Spannaus (68. Lindow), Brunner, Meves (46. Apel), Beti (59. Bode), Struckmeyer, Pflug

FC Einheit Wernigerode II: Danielack – Niehoff (46. Schmidt), Böhme, Reitmann (81. Leventyüz), Peszt, Foltis, Vollmer, Clemens (46. Beddigs), Kläfker, Kodatis, Blecker

Tore: 0:1 Florian Mursel Foltis (14.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Niklas Stoye, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 50