weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Fußball Landesklasse 3 - Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Ergebnis 7. Spieltag: Knappe Niederlage: Quedlinburger SV verliert 0:1 gegen FC Einheit Wernigerode II

Ergebnis 7. Spieltag Knappe Niederlage: Quedlinburger SV verliert 0:1 gegen FC Einheit Wernigerode II

Mit einer Niederlage für den Quedlinburger SV endete der 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den FC Einheit Wernigerode II mit 0:1 (0:1).

Aktualisiert: 18.10.2025, 20:51

Quedlinburg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen Quedlinburger SV und FC Einheit Wernigerode II mit einem niedrigen 0:1 (0:1). 50 Zuschauer waren auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 live dabei.

In Minute 14 brachte Florian Mursel Foltis die Gäste in Führung.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr
  • Austragungsort: Quedlinburg
  • Wettbewerb: Landesklasse 3
  • Spieltag: 7

Der Quedlinburger SV rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – FC Einheit Wernigerode II

Quedlinburger SV: Köhne – Spannaus (68. Lindow), Beti (59. Bode), Meves (46. Apel), Pflug, Stertz (59. Arbeiter), Struckmeyer, Hamann, Möller, Hahn, Brunner
FC Einheit Wernigerode II: Danielack – Reitmann (81. Leventyüz), Vollmer, Böhme, Peszt, Blecker, Kläfker, Clemens (46. Beddigs), Foltis, Kodatis, Niehoff (46. Schmidt)
Tore: 0:1 Florian Mursel Foltis (14.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Niklas Stoye, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 50