Ergebnis 7. Spieltag Knappe Niederlage: Quedlinburger SV verliert 0:1 gegen FC Einheit Wernigerode II
Mit einer Niederlage für den Quedlinburger SV endete der 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den FC Einheit Wernigerode II mit 0:1 (0:1).
Quedlinburg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen Quedlinburger SV und FC Einheit Wernigerode II mit einem niedrigen 0:1 (0:1). 50 Zuschauer waren auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 live dabei.
In Minute 14 brachte Florian Mursel Foltis die Gäste in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Quedlinburg
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 7
Der Quedlinburger SV rutschte auf Platz neun.
Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – FC Einheit Wernigerode II
Quedlinburger SV: Köhne – Spannaus (68. Lindow), Beti (59. Bode), Meves (46. Apel), Pflug, Stertz (59. Arbeiter), Struckmeyer, Hamann, Möller, Hahn, Brunner
FC Einheit Wernigerode II: Danielack – Reitmann (81. Leventyüz), Vollmer, Böhme, Peszt, Blecker, Kläfker, Clemens (46. Beddigs), Foltis, Kodatis, Niehoff (46. Schmidt)
Tore: 0:1 Florian Mursel Foltis (14.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Niklas Stoye, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 50