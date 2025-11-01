Für den Quedlinburger SV endete der 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit 1:2 (0:1).

Quedlinburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Mario Fehnle. Der Trainer von Quedlinburger musste seine Mannschaft bei einer 1:2 (0:1)-Niederlage gegen Ilsenburg beobachten.

Marcel Reuss (FSV Grün-Weiß Ilsenburg II) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Ilsenburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Moritz Kuthe den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Quedlinburger SV gerät 0:2 ins Hintertreffen – 77. Minute

Am Ende des Duells sollte es dem Quedlinburger SV doch noch gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Wayne Odhiambo Beti den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für das Team aus Quedlinburger erlangte (90.+3).

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

Quedlinburger SV: Demchenko – Deiters, Spannaus, Hahn, Pflug, Struckmeyer (75. Brunner), Hamann, Möller, Beti, Rieneckert, Apel (56. Stertz)

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Hotopp, Hinze (75. Kuthe), Berndt, Donner, Hanns, Urban, Watanabe (79. Waldmann), Donner, Klaus (32. Sielaff), Reuss (87. Kiefer Morobel)

Tore: 0:1 Marcel Reuss (32.), 0:2 Moritz Kuthe (77.), 1:2 Wayne Odhiambo Beti (90.+3); Schiedsrichter: David Kawitzke (Rhoden); Assistenten: Niclas Herrschaft, Marcel Kühner; Zuschauer: 32