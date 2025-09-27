Für den SV Darlingerode/Drübeck endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC Einheit Wernigerode II mit 6:7 (3:3).

Nils Keil (SV Darlingerode/Drübeck) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Erneut setzte Keil den Ball ins Netz (17.).

Der FC Einheit Wernigerode II war zwei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Mit einem Doppelpack von Robert Schmidt schaffte der FC Einheit Wernigerode II den Ausgleich. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Ilsenburger den Ball in der 31. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Es wollte den Wernigerodern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Max Boje versenkte den Ball in der 40. Spielminute. Unentschieden. Der FC Einheit Wernigerode II konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Patrik Peszt traf in der 50. Spielminute. Die Ilsenburger nahmen aber nochmal Anlauf. Christoph Braitmaier schoss und traf in Spielminute 60. Unentschieden. Die Wernigeroder konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Schmidt traf in Spielminute 68 zum dritten Mal per Strafstoß. Es wollte den Wernigerodern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Hendryk Stretzel versenkte den Ball in Spielminute 71. Gleichstand. Der FC Einheit Wernigerode II konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Franz Vollmer schoss und traf in Spielminute 72 zum vierten Mal, gefolgt von Schmidt (76.). Spielstand 7:5 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

In der 90. Minute gelang es Boje, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (90.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 93 handelte sich der SV Darlingerode/Drübeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – FC Einheit Wernigerode II

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Braitmaier, Niehoff, Bressel, Keck (76. Krebs), Keil, Kühne, Lüderitz, Festerling, Weidner (54. Stretzel), Boje

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Herbst (76. Clemens), Blecker, Beddigs, Peszt, Schmidt, Riemann (65. Vollmer), Kodatis (88. Niehoff), Kläfker (85. Reitmann), Böhme, Foltis

Tore: 1:0 Nils Keil (4.), 2:0 Nils Keil (17.), 2:1 Robert Schmidt (24.), 2:2 Robert Schmidt (27.), 2:3 Lukas Keck (31.), 3:3 Max Boje (40.), 3:4 Patrik Peszt (50.), 4:4 Christoph Braitmaier (60.), 4:5 Robert Schmidt (68.), 5:5 Hendryk Stretzel (71.), 5:6 Franz Vollmer (72.), 5:7 Robert Schmidt (76.), 6:7 Max Boje (90.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Marcel Kühner, Horst Klutzny; Zuschauer: 59