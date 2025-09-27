Mit einer Niederlage für den SV Darlingerode/Drübeck endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den FC Einheit Wernigerode II mit 6:7 (3:3).

Ilsenburg (Harz)/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der SV Darlingerode/Drübeck und der FC Einheit Wernigerode II am Samstag 6:7 (3:3) getrennt.

Nils Keil (SV Darlingerode/Drübeck) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Erneut setzte Keil den Ball ins Netz (17.).

Dann kamen die zurückliegenden Wernigeroder schließlich auch mal zum Zug: Mit einem Doppelpack von Robert Schmidt schaffte der FC Einheit Wernigerode II den Ausgleich. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Ilsenburger den Ball in der 31. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. So einfach ließen sich die Ilsenburger jedoch nicht abhängen. Max Boje traf in Minute 40. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Wernigeroder konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Patrik Peszt versenkte den Ball in Spielminute 50. Die Ilsenburger nahmen aber nochmal Anlauf. Christoph Braitmaier traf in der 60. Spielminute. Gleichstand. Die Wernigeroder revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Schmidt schoss und traf in der 68. Spielminute noch einmal per Strafstoß. Es wollte den Wernigerodern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Hendryk Stretzel schoss und traf in der 71. Spielminute. Unentschieden. Die Wernigeroder konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Franz Vollmer schoss und traf in der 72. Spielminute noch einmal, gefolgt von Schmidt (76.). Spielstand 7:5 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Boje den Ball erneut aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Ilsenburger aber nicht mehr wettmachen. In Spielminute 93 handelte sich der SV Darlingerode/Drübeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – FC Einheit Wernigerode II

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Weidner (54. Stretzel), Niehoff, Festerling, Keck (76. Krebs), Kühne, Braitmaier, Keil, Bressel, Boje, Lüderitz

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Beddigs, Riemann (65. Vollmer), Blecker, Herbst (76. Clemens), Kläfker (85. Reitmann), Peszt, Schmidt, Böhme, Kodatis (88. Niehoff), Foltis

Tore: 1:0 Nils Keil (4.), 2:0 Nils Keil (17.), 2:1 Robert Schmidt (24.), 2:2 Robert Schmidt (27.), 2:3 Lukas Keck (31.), 3:3 Max Boje (40.), 3:4 Patrik Peszt (50.), 4:4 Christoph Braitmaier (60.), 4:5 Robert Schmidt (68.), 5:5 Hendryk Stretzel (71.), 5:6 Franz Vollmer (72.), 5:7 Robert Schmidt (76.), 6:7 Max Boje (90.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Marcel Kühner, Horst Klutzny; Zuschauer: 59