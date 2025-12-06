Kein Punktgewinn für SV Langenstein: Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 0:1 (0:1) einen Misserfolg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II einstecken.

Halberstadt/MTU. 0:1 (0:1) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Langenstein und FSV Grün-Weiß Ilsenburg II. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friedensstadion Pl.4.

Nach lediglich 23 Minuten brachte Marinus Hartmut Udo Hotopp die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Langenstein: Eitz – Gifhorn, Rappe (75. Herrmann), Bellan, Ferdenus, Götting (66. Holtzheuer), Priese (85. Schulze), Hanke, Neutzner, Hoeft, Pinta (46. Eska)

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Bollmann, Gödeke, Donner (75. Hinze), Hanns, Abel, Kuthe, Watanabe (83. Waldmann), Klaus, Reuss, Hotopp (90. Kiefer Morobel)

Tore: 0:1 Marinus Hartmut Udo Hotopp (23.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Meike Scholze, Nico Sandner; Zuschauer: 50