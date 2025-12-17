Für die VfB Germania Halberstadt 2 endete der 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Langenstein mit 1:2 (1:1).

Halberstadt/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Halberstädter Hausherren am Freitag ihren Vorsprung in der Partie gegen den SV Langenstein verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:1).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Langenstein bereit: Nur fünf Minuten nach Anpfiff lenkte Luke Ferdenus den Ball ins eigene Tor und brachte den Halberstädtern unerwartet die Führung (5.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt 2 kassierte einmal Gelb (9.). Die Langensteiner legten in der 28. Minute nach. Diesmal war Niklas Hanke der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 12

1:1 im Duell zwischen VfB Germania Halberstadt 2 und SV Langenstein – 28. Minute

wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Auf der Gastseite räumten Christoph Pinta für Daniel Holtzheuer und Julian Schulze für Sebastian Bellan den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Langenstein musste zweimal Gelb hinnehmen. Die VfB Germania Halberstadt 2 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Denis Becker.

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Daniel Holtzheuer (Langenstein) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Langensteiner Elf erzielen (80.). Die VfB Germania Halberstadt 2 rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SV Langenstein

VfB Germania Halberstadt 2: König – Tunsch, Wiedenbein, Stender, Simon, Theile, Conrad, Genschmar, Platz, Wenig (84. Lippoldt), Allner

SV Langenstein: Eitz – Krumnow, Ferdenus, Hoeft, Rappe (79. Eska), Neutzner, Pinta (74. Holtzheuer), Gifhorn, Hanke, Priese, Schulze (74. Bellan)

Tore: 1:0 Luke Ferdenus (5.), 1:1 Niklas Hanke (28.), 1:2 Daniel Holtzheuer (80.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Jan Strzelecki, Michael Wollheim; Zuschauer: 103