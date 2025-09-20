Für die ZLG Atzendorf/Förderstedt endete der 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Blankenburger FV mit 0:1 (0:0).

Staßfurt/MTU. Auf dem Sportforum - Platz 1 haben 61 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen der ZLG Atzendorf/Förderstedt und dem Blankenburger FV verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Peter Von Elsner (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste (36.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Max Otto Pluskat die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – Blankenburger FV

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Wolter, Machacek, Bock (62. Pfau), Hengstmann, Tupy, Maier, Camsky, Hoppmann (46. Tolle), Smetana, Früchtel (62. Jesse)

Blankenburger FV: Rockstedt – Alhndi (46. Lepetit), Krause, Reinhardt, Schröder, Heindorf, Müller (82. Schinke), Schwarzenberg (72. Baumgartl), Schnabel, Kuhbach, Pluskat

Tore: 0:1 Max Otto Pluskat (52.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Stephan Mattheis, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 61