Mit einer Niederlage für die ZLG Atzendorf/Förderstedt endete der 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den Blankenburger FV mit 0:1 (0:0).

Staßfurt/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen ZLG Atzendorf/Förderstedt und Blankenburger FV mit einem torarmen 0:1 (0:0). 61 Fußballfans waren auf dem Sportforum - Platz 1 live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Peter Von Elsner (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste (36.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Max Otto Pluskat die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – Blankenburger FV

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Maier, Bock (62. Pfau), Tupy, Wolter, Smetana, Camsky, Früchtel (62. Jesse), Hengstmann, Hoppmann (46. Tolle), Machacek

Blankenburger FV: Rockstedt – Pluskat, Alhndi (46. Lepetit), Schröder, Kuhbach, Heindorf, Krause, Müller (82. Schinke), Reinhardt, Schnabel, Schwarzenberg (72. Baumgartl)

Tore: 0:1 Max Otto Pluskat (52.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Stephan Mattheis, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 61