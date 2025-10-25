Der Blankenburger FV sicherte sich am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den SV Darlingerode/Drübeck.

Blankenburg/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der Blankenburger FV und der SV Darlingerode/Drübeck am Samstag 2:1 (1:1) getrennt.

Julian Yannik Matthes (Blankenburger FV) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 40, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Blankenburger konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Franz Lüderitz der Torschütze (43.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Blankenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

1:1 im Duell zwischen Blankenburger FV und SV Darlingerode/Drübeck – 43. Minute

Der letzte Treffer fiel kurz nach der Halbzeitpause. Sieben Minuten nach Anstoß gelang es Luca Schnabel, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Blankenburger zu entscheiden (52.). Der Blankenburger FV hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Blankenburger FV – SV Darlingerode/Drübeck

Blankenburger FV: Effler – Reinhardt, Heindorf, Kupke, Schwarzenberg, Kuhbach, Schnabel (79. König), Paul, Matthes (79. Lepetit), Alhndi (54. Huch), Schröder (88. Pluskat)

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Krebs (19. Bressel), Stretzel, Braitmaier, Keck, Kühne, Lüderitz, Keil, Wachsmuth, Niehoff, Boje

Tore: 1:0 Julian Yannik Matthes (40.), 1:1 Franz Lüderitz (43.), 2:1 Luca Schnabel (52.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Daniel Kleist; Zuschauer: 102