Plötzkau/MTU. Der SV Plötzkau 1921 und der SC Germ.1993 Kroppenstedt haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (3:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Calvin Peschek für Kroppenstedt traf und nach nur eine Minute die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Aber die Plötzkauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: Neun Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Sebastian Horner erzielt.

Tor Nummer drei schoss Paul Hoppe für Plötzkau (39.). Es blieb spannend. Sebastian Horner (Plötzkau) traf in Minute 40. Spielstand 3:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach dem Seitenwechsel. Acht Minuten nach Anstoß gelang es Felix Helbig, den Ball ins Netz zu befördern (53.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Plötzkau 1921 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SC Germ.1993 Kroppenstedt

SV Plötzkau 1921: Kaufmann (67. Käding) – Kluge, Gruschetzki, Beck, Van Linthout, Reiners, Horner (70. Von Lachner), Sack, Mäkel (78. Weirauch), Hoppe, Drici (70. Döltz)

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Liehr, Gruhle, Böttger, Bode, Zeppernick (27. Stein), Seibert, Scheunert, Peschek (38. Franke), Helbig, Hoffmann

Tore: 0:1 Calvin Peschek (1.), 1:1 Sebastian Horner (36.), 2:1 Paul Hoppe (39.), 3:1 Sebastian Horner (40.), 3:2 Felix Helbig (53.); Zuschauer: 174