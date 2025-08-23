Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 gelang der VfB Germania Halberstadt II ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Halberstadt/MTU. Die 54 Besucher des Friedensstadions Pl.4 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter schlugen das Team aus Ilsenburg mit 2:1 (2:0) knapp.

Leon-Joel Platz (VfB Germania Halberstadt II) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Halberstädter legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Jano Conrad der Torschütze (36.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

36. Minute: VfB Germania Halberstadt II mit 2:0 Vorsprung

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Marcel Reuss den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für das Team aus Ilsenburg erlangte (75.). Die VfB Germania Halberstadt II rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt II – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

VfB Germania Halberstadt II: König – Theile (56. Bergmann), Eckert, Tunsch, Genschmar, Wiedenbein, Al-Ali (90. Edler), Conrad, Lippoldt (33. Zahn), Platz, Dannhauer

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Donner, Sielaff, Himburg (87. Kurtz), Watanabe (84. Kiefer Morobel), Reuss, Kunzel, Hinze, Jungermann (76. Kolbe), Gödeke, Hanns

Tore: 1:0 Leon-Joel Platz (21.), 2:0 Jano Conrad (36.), 2:1 Marcel Reuss (75.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Axel Koch, Maik Binnebößel; Zuschauer: 54