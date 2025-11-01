Einen 3:2 (1:0)-Heimerfolg gegen den Blankenburger FV heimste der SV Eintracht Osterwieck am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Osterwieck/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der SV Eintracht Osterwieck und der Blankenburger FV am Samstag 3:2 (1:0) getrennt. Schiedsrichter Marcel Kautz (Calbe) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem zwölf Karten verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

Kevin Hildach (SV Eintracht Osterwieck) netzte 16 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Osterwiecker in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Robin Diefert den Ball ins Netz.

Minute 48: SV Eintracht Osterwieck mit 2:0 Vorsprung

Und auch Tor Nummer drei konnte der Blankenburg-Torwart nicht verhindern (61.). Der Vorsprung des SV Eintracht Osterwieck schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robert Scheppers kämpfte weiter und in Minute 69 gelang Mohamed Alhndi endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Simon Müller den Ball über die Torlinie bugsierte (87.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Blankenburger aber nicht mehr ausgleichen. Die Gegner vom SV Eintracht Osterwieck beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – Blankenburger FV

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Meyer, Schmidt (90. Stingl), Kessler (46. Klein), Steinke (61. Dzial), Gens, K. Hildach, K. Badstübner (75. Bormann), Krumpach, Diefert (65. G. Badstübner), Sobert

Blankenburger FV: Effler – Kuhbach, Schwarzenberg, Matthes, Huch, Schnabel (57. Alhndi), Müller, Reinhardt, Paul, Heindorf (71. Alhndi), Schröder

Tore: 1:0 Kevin Hildach (16.), 2:0 Robin Diefert (48.), 3:0 Kevin Hildach (61.), 3:1 Mohamed Alhndi (69.), 3:2 Simon Müller (87.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Steffen Krause, Nick Seydlitz; Zuschauer: 152