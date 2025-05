Nach einem aufregenden Duell haben sich der SV Eintracht Osterwieck und die VfB Germania Halberstadt II am Samstag 6:5 (2:4) getrennt.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Tim Stingl das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Jano Conrad den Ball ins Netz.

1:1 für SV Eintracht Osterwieck und VfB Germania Halberstadt II – 17. Minute

Beim 1:1 sollte es aber nicht bleiben. Halberstadt erspielte sich die Führung. Loran Al-Ali schoss und traf in Spielminute 31. Die Osterwiecker nahmen aber nochmal Anlauf. Stingl traf in der 33. Minute zum zweiten Mal. 2:2. Der VfB Germania Halberstadt II konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Leon-Joel Platz schoss und traf in Spielminute 39 noch einmal, gefolgt von Conrad (44.). Die Osterwiecker nahmen aber nochmal Anlauf. Stingl verschaffte seinem Team drei weitere Tore (48., 52., 55.). Die Halberstädter blieben ihnen auf den Fersen. Platz traf in der 68. Spielminute ein weiteres Mal. Spielstand 5:5.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 28

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Etienne Katzorke den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Osterwieck sicherte (69.).

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – VfB Germania Halberstadt II

SV Eintracht Osterwieck: Marchlewsky – Stingl, Duwensee, Gens, Katzorke, Bormann (89. Hildach), Diefert (75. Scholz), Meyer, Großhennig, Kessler (46. Szymura), Riefenstahl

VfB Germania Halberstadt II: Giebel – Odenbach (87. Qaderi), Hartleib, Conrad, Sauer, Wiedenbein, Dani, Al-Ali, Platz, Tunsch, Steinke (46. Allner)

Tore: 1:0 Tim Stingl (1.), 1:1 Jano Conrad (17.), 1:2 Loran Al-Ali (31.), 2:2 Tim Stingl (33.), 2:3 Leon-Joel Platz (39.), 2:4 Jano Conrad (44.), 3:4 Tim Stingl (48.), 4:4 Malte Bormann (52.), 5:4 Malte Bormann (55.), 5:5 Leon-Joel Platz (68.), 6:5 Etienne Katzorke (69.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Yannik Lausen, Leonard Viohl