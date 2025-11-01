Einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg gegen den FC Einheit Wernigerode II heimste der SV Plötzkau 1921 am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Plötzkau/MTU. Plötzkau – Wernigerode: Nachdem der SV Plötzkau 1921 an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Moritz Benjamin Müller für Wernigerode traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Wernigeroder konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Toni-Raik Böber der Torschütze (78.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

SV Plötzkau 1921 und FC Einheit Wernigerode II – 1:1 in Minute 78

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Hendrik Kluge den Ball über die Torlinie bugsierte (84.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Plötzkauer aber nicht mehr einholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – FC Einheit Wernigerode II

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Bartel (47. Fechtner), Hesse, Gebbert, Döltz (70. Böber), Weirauch, Sack, Gruschetzki, Van Linthout, Kluge, Reiners (60. Von Lachner)

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Kodatis (60. Pandyal), Schmidt, Schlichting (46. Ibrahim), Blecker, Beddigs (81. Böhme), Vollmer (40. Foltis), Müller, Schmidt, Radomski (81. Dannhauer), Peszt

Tore: 0:1 Moritz Benjamin Müller (8.), 1:1 Toni-Raik Böber (78.), 2:1 Hendrik Kluge (84.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Frank Hoffmann, Hans-Jürgen Winterfeld; Zuschauer: 80