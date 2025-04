Ein 1:1 (1:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Eilslebener SV und FSV Grün-Weiß Ilsenburg II am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3.

Eilsleben/MTU. Am Donnerstag endete das Spiel zwischen dem Eilslebener SV und dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit einem Remis.

Marcus-Antonio Bach (Eilslebener SV) netzte 16 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.04.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 16

1:1 im Duell zwischen Eilslebener SV und FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – Minute 68

In Minute 68 fiel das letzte Tor der Partie. 23 Minuten nach der Pause gelang es Kazuki Watanabe, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Ilsenburger zu erreichen (68.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Eilslebener SV wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 84 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

Eilslebener SV: Hinrichs – Reber, Bach, Matthies (58. Jakobs), Hampel (84. Klimek), Derda, Stolte (58. Köhler), Weber (78. Wilke), Pruhs, Falk, Haus

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Berndt, Palka, Bräunel, Bollmann, Urban, Zahn, Watanabe (76. Kolbe), Hotopp (82. Klaus), Gülzow (73. Reuss), Hanns

Tore: 1:0 Marcus-Antonio Bach (16.), 1:1 Kazuki Watanabe (68.); Schiedsrichter: Ben-Luca Mann (Magdeburg); Assistenten: Franz Joseph Neumann, Emil Uhde; Zuschauer: 82