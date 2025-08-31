Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 erzielte der Gastgeber FSV Grün-Weiß Ilsenburg II gegen den Blankenburger FV ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Ilsenburg/MTU. Nach einer aufregenden Aufholjagd haben sich der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der Blankenburger FV am Sonntag 2:2 (2:0) getrennt.

Gleich nach Spielstart schoss Marinus Hartmut Udo Hotopp das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Die Ilsenburger waren aber noch nicht fertig: Zwei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Theo Palka erzielt.

Zweite Halbzeit: Blankenburg lag 2:0 zurück. In Minute 49 jedoch wendete sich das Blatt: Luca Schnabel startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

In Minute 66 fiel der finale Treffer der Partie. 21 Minuten nach der Pause gelang es Simon Müller, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Blankenburger zu erlangen (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Blankenburger FV beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben sowie einer Roten Karte (91.). Die Ilsenburger sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – Blankenburger FV

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Habel (73. Reuss), Palka, Hanns, Gödeke, Donner, Berndt (73. Sielaff), Bollmann, Hotopp (70. Urban), Hinze (70. Watanabe), Jungermann

Blankenburger FV: Effler – Schröder (90. Pluskat), Matthes, Reinhardt, Heindorf (87. König), Schinke (46. Schnabel), Müller, Kuhbach, Krause, Kupke, Lepetit (46. Klebe)

Tore: 1:0 Marinus Hartmut Udo Hotopp (1.), 2:0 Theo Palka (43.), 2:1 Luca Schnabel (49.), 2:2 Simon Müller (66.); Zuschauer: 205