Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 erreichte der Gastgeber FSV Grün-Weiß Ilsenburg II gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt ein 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Ilsenburg/MTU. Am Sonntag haben sich der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der SC Germ.1993 Kroppenstedt ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

Marcel Reuss (FSV Grün-Weiß Ilsenburg II) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Ilsenburger konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Daniel Tobisch der Torschütze (24.).

Unentschieden. Ilsenburgs Robin Gödeke konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Nur drei Spielminuten später konnte Tobisch (Kroppenstedt) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Kroppenstedt erlangen (68.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Ilsenburger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – SC Germ.1993 Kroppenstedt

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Hanns, Watanabe (83. Kuthe), Reuss, Hotopp, Berndt, Hinze (90. Kiefer Morobel), Bollmann, Sielaff (76. Hess), Gödeke, Jungermann (7. Klaus)

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Liehr (82. Mohr), Helbig, Böttger, Hoffmann, Tobisch, Bode (72. Zeppernick), Stein, Peschek, Conrad, Kaczur (43. Burger)

Tore: 1:0 Marcel Reuss (10.), 1:1 Daniel Tobisch (24.), 2:1 Robin Gödeke (65.), 2:2 Daniel Tobisch (68.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 122