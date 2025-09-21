Ein 2:2 (1:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und SC Germ.1993 Kroppenstedt am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3.

Ilsenburg/MTU. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der SC Germ.1993 Kroppenstedt haben sich am Sonntag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 2:2 (1:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Marcel Reuss für Ilsenburg traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Ilsenburger konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Daniel Tobisch der Torschütze (24.).

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II Kopf an Kopf mit SC Germ.1993 Kroppenstedt – 1:1 in Minute 24

Unentschieden. Ilsenburgs Robin Gödeke konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Nach wenigen Momenten gelang es Tobisch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kroppenstedter zu erlangen (68.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Ilsenburger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – SC Germ.1993 Kroppenstedt

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Gödeke, Hanns, Hinze (90. Kiefer Morobel), Reuss, Jungermann (7. Klaus), Sielaff (76. Hess), Berndt, Watanabe (83. Kuthe), Hotopp, Bollmann

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Bode (72. Zeppernick), Stein, Helbig, Conrad, Kaczur (43. Burger), Peschek, Liehr (82. Mohr), Böttger, Hoffmann, Tobisch

Tore: 1:0 Marcel Reuss (10.), 1:1 Daniel Tobisch (24.), 2:1 Robin Gödeke (65.), 2:2 Daniel Tobisch (68.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 122