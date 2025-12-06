Ergebnis 13. Spieltag Kräftemessen zwischen Quedlinburger SV und SV Einheit Bernburg endet mit Remis 0:0
Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Quedlinburger SV und SV Einheit Bernburg am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3.
Quedlinburg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen Quedlinburger SV und SV Einheit Bernburg mit einem torlosen 0:0 (0:0). 52 Fußballfans waren auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Peter Von Elsner (Magdeburg) ausgesprochen. Insgesamt sieben Karten verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Quedlinburg
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 13
Quedlinburger SV und SV Einheit Bernburg im Gleichstand – 0:0
Die Quedlinburgerer sicherten sich somit Platz zehn.
Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Einheit Bernburg
Quedlinburger SV: Demchenko – Brunner, Deiters, Rink, Beti, Stertz, Filippov (46. Hahn), Hamann, Struckmeyer, Rieneckert, Möller
SV Einheit Bernburg: Käding – Kupka, Krug, Kuhn, Apel (81. Homri), Ehrich, Pundzin, Haiduk, Kupka (84. Erdmann), Fischer, Weber (69. Hammermann)
; Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Adrian Gehring, Jonas Mädel; Zuschauer: 52