Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Quedlinburger SV und SV Einheit Bernburg am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3.

Quedlinburg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen Quedlinburger SV und SV Einheit Bernburg mit einem torlosen 0:0 (0:0). 52 Fußballfans waren auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Peter Von Elsner (Magdeburg) ausgesprochen. Insgesamt sieben Karten verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Quedlinburger SV und SV Einheit Bernburg im Gleichstand – 0:0

Die Quedlinburgerer sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Einheit Bernburg

Quedlinburger SV: Demchenko – Brunner, Deiters, Rink, Beti, Stertz, Filippov (46. Hahn), Hamann, Struckmeyer, Rieneckert, Möller

SV Einheit Bernburg: Käding – Kupka, Krug, Kuhn, Apel (81. Homri), Ehrich, Pundzin, Haiduk, Kupka (84. Erdmann), Fischer, Weber (69. Hammermann)

; Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Adrian Gehring, Jonas Mädel; Zuschauer: 52