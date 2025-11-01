Fußball-Landesklasse 3: In der Partie am Samstag war der 1. FSV Nienburg gegenüber dem SV Langenstein machtlos und wurde 1:4 (0:2) besiegt.

Nienburg/MTU. Das Spiel zwischen Nienburg und Langenstein ist mit einer deutlichen 1:4 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Kevin Rappe traf für den SV Langenstein in Minute 14 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Niklas Hanke (22.) erzielt wurde.

1. FSV Nienburg liegt 0:2 zurück – 22. Minute

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Langenstein musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Maximilian Krumnow konnte in Minute 50 einnetzen. Es lief nicht gut für den 1. FSV Nienburg. In Minute 69 gelang es Spieler Nummer 28 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 3:1 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Daniel Holtzheuer, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 zu festigen (81.).

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Langenstein

1. FSV Nienburg: Held – Finze (78. Kober), Hensel, Lehmann (52. Lietz), Zenker, Günther, Kümmel (69. Reichel), Neumeister, Dobrin, Ebeling (52. Schmidt), Schmilorz

SV Langenstein: Eitz – Bellan (60. Liebing), Pinta (60. Eska), Neutzner (65. Holtzheuer), Hanke, Götting (82. Schulmeyer), Gifhorn (82. Herrmann), Krumnow, Priese, Rappe, Schulze

Tore: 0:1 Kevin Rappe (14.), 0:2 Niklas Hanke (22.), 0:3 Maximilian Krumnow (50.), 1:3 Dusan Dobrin (69.), 1:4 Daniel Holtzheuer (81.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Heinz Malsch, Laurenz Langrock; Zuschauer: 40