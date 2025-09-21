Fußball-Landesklasse 3: In der Partie am Sonntag war der 1. FSV Nienburg gegenüber dem SV Eintracht Osterwieck machtlos und wurde 2:5 (1:4) besiegt.

Nienburg/MTU. Am Sonntag haben sich der 1. FSV Nienburg und der SV Eintracht Osterwieck ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (1:4).

Nick Schmidt traf für den SV Eintracht Osterwieck in Spielminute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Tim Stingl den Ball ins Netz (32.).

1. FSV Nienburg liegt 0:2 im Rückstand – 32. Minute

Tor Nummer drei schoss Philipp Dauch für Nienburg (37.). Die Partie blieb spannend. Nick Schmidt (Osterwieck) und Tim Ebeling (Osterwieck) trafen in Minute 39 und 44. Tim Ebeling traf für Nienburg (69). Spielstand 4:2 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Nur vier Minuten später konnte Malte Bormann (Osterwieck) den Ball über die Linie bringen (73.). Mit 5:2 verließen die Osterwiecker den Platz als Sieger. In Spielminute 76 handelte sich der SV Eintracht Osterwieck noch eine Gelbe Karte ein. Die Nienburger sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Eintracht Osterwieck

1. FSV Nienburg: Donath – Kümmel, Lehmann, Zenker, Neumeister (64. Baer), Schmilorz (85. Hensel), Dauch, Kober (46. Finze), Brauer, Günther, Lietz (59. Ebeling)

SV Eintracht Osterwieck: Marchlewsky – Meyer, Steinke (64. Bormann), Klein (46. Badstübner), Stingl, Kessler (46. Hildach), Schmidt, Gens (64. Großhennig), Sobert, Krumpach, Diefert (64. Badstübner)

Tore: 0:1 Nick Schmidt (18.), 0:2 Tim Stingl (32.), 1:2 Philipp Dauch (37.), 1:3 Nick Schmidt (39.), 1:4 Nick Schmidt (44.), 2:4 Tim Ebeling (69.), 2:5 Malte Bormann (73.); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Felix Grünwald, Stefan Klose; Zuschauer: 53