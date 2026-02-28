Fußball-Landesklasse 3: Am vergangenen Samstag war der Quedlinburger SV gegenüber der Germania Wernigerode machtlos und wurde 0:2 (0:0) besiegt.

Quedlinburg/MTU. Das Spiel zwischen Quedlinburger und Wernigerode ist mit einer deutlichen 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Sebastian Seil das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Minute 66: Quedlinburger SV liegt 0:2 zurück

In Minute 66 fiel der finale Treffer der Partie. 21 Minuten nach Anpfiff gelang es Justin Sölle, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu festigen (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Quedlinburger SV wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 72 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der Germania Wernigerode beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – Germania Wernigerode

Quedlinburger SV: Demchenko – Hamann, Stertz (79. Beti), Steller, Deiters (62. Rink), Pathak, Rosplesch (62. Bode), Möller (75. Spannaus), D. Arbeiter, R. S. Arbeiter, Pflug

Germania Wernigerode: Kubanek – Seil, Müller (84. Stechhahn), Thiel (46. Sölle), Seil, Deunert, Seil, Mock, Hahne, Wypior (86. Kugenbuch), Hahne

Tore: 0:1 Sebastian Seil (51.), 0:2 Justin Sölle (66.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Matti Pieles, Ralf Pitt; Zuschauer: 55