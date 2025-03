Fußball-Landesklasse 3: Der Heimbonus half dem SV 1890 Westerhausen II am Sonntag nicht, als er sich vor 41 Fans mit 1:4 (1:1) gegen den FC Hettstedt verabschieden musste.

Thale/MTU. Vor 41 Zuschauern hat sich das Team von Sven Gabriel mit 1:4 (1:1) gegen Hettstedt eine Niederlage eingestehen müssen.

Basel Alkabib traf für den FC Hettstedt e.V. in Minute 22 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Sebastian Werner (28.) erzielt wurde.

Minute 28 SV 1890 Westerhausen II auf Augenhöhe mit FC Hettstedt – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen II kassierte einmal Gelb. Jason Phillipp Lettau traf für Hettstedt gleich mehrmals in Minute 65 und 76. Spielstand 3:1 für den FC Hettstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 20

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Abdulrahim Alkabib (Hettstedt) den Ball über die Linie bringen (84.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen II – FC Hettstedt

SV 1890 Westerhausen II: M. Werner – Ribeiro De Oliveira, Fricke, Z. Weickert, S. Werner, Lindenberg (77. A. Weickert), Bäcker, Ruch (57. Stockhaus), Sidibe, Fortuna Da Silva (69. Blume), Stender

FC Hettstedt: Meinicke – Mühlenberg, Krey, Kosko, Svitiukha (88. Hohmuth), Doberenz (71. Alkabib), Prokhorenko, Krey, Lettau, Wienholz, Alkabib

Tore: 0:1 Basel Alkabib (22.), 1:1 Sebastian Werner (28.), 1:2 Jason Phillipp Lettau (65.), 1:3 Jason Phillipp Lettau (76.), 1:4 Abdulrahim Alkabib (84.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Lennox Gian Kai Schulze, Axel Koch; Zuschauer: 41