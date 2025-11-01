Der SV Darlingerode/Drübeck hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt mit 1:4 (0:3).

Ilsenburg (Harz)/MTU. Das Match zwischen Darlingerode/Drübeck und Atzendorf/Förderstedt ist mit einer deutlichen 1:4 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Justin Hoppmann für Atzendorf/Förderstedt traf und nach nur eine Minute die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Lukas Hengstmann den Ball ins Netz (5.).

SV Darlingerode/Drübeck hinkt 0:2 hinterher – 5. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Martin Machacek konnte in Minute 25 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 54 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 3:1 für die ZLG Atzendorf/Förderstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Darlingerode/Drübeck steckte einmal Gelb ein.

19 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Daniel Pfau (Atzendorf/Förderstedt) den Ball über die Linie bringen (64.). Mit 4:1 gingen die Staßfurter als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Wachsmuth, Weidner, Stretzel (76. Gallert), Lüderitz (55. Röder), Trute, Kühne (81. Bressel), Niehoff, Boje, Keck, Krebs

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Tolle, Maier (74. Früchtel), Smetana, Hengstmann, Hoppmann, Pfau, Camsky, Machacek, Wolter, Tupy

Tore: 0:1 Justin Hoppmann (1.), 0:2 Lukas Hengstmann (5.), 0:3 Martin Machacek (25.), 1:3 Max Boje (54.), 1:4 Daniel Pfau (64.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Axel Bänsch, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 65