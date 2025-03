Dem Oscherslebener SC glückte es am 19. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 180 Zuschauer waren live dabei.

Oschersleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 180 Besuchern des Jahnstadions geboten. Die Oscherslebener setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun durch.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Bruno Gerloff (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (15.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Rico Wiedecke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der Oscherslebener SC steckte jetzt einmal Gelb ein (45.). Die Oscherslebener legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Martin Gödecke der Torschütze (68.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.03.2025, 20.30 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 19

68. Minute: Oscherslebener SC mit 2:0 Vorsprung

Nur kurz darauf gelang es Niclas Müller, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (70.).

Aufstellung und Statistik: Oscherslebener SC – SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun

Oscherslebener SC: Lenhard – Daxha (62. Specht), Wiedecke (55. Neugebauer), Gödecke, Kittel, Müller, Lessmann, Klein (75. Niebuhr), Rus (78. Welz), Krausmann, Doerge

SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun: Paternoga – Frost, Ruge, Barbe, Beck (78. Minkus), Witte, Hartmann, (80. Frost), Beyer, Potschkat (46. Köhler), Schmidt

Tore: 1:0 Rico Wiedecke (24.), 2:0 Martin Gödecke (68.), 3:0 Niclas Müller (70.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Sarah Röschel, Niclas Pöschel; Zuschauer: 180