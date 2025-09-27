Der Quedlinburger SV errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 58 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen den 1. FSV Nienburg.

Quedlinburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 58 Besuchern auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 geboten. Die Quedlinburgerer waren den Gästen aus Nienburg mit 3:1 (1:0) souverän überlegen.

In Minute 13 schoss Nico Stertz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Quedlinburgerer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Wieder war Stertz der Torschütze (50.).

50. Minute: Quedlinburger SV in Führung dank Doppelpack von Nico Stertz – 2:0

Der Siegeszug der Quedlinburgerer brach nicht ab. Minute 64: Quedlinburger traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Till Brunner ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Philipp Dauch, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Nienburgern noch ein Tor zu verschaffen (67.). Die Gegner vom Quedlinburger SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Quedlinburgerer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – 1. FSV Nienburg

Quedlinburger SV: Geuer – Rieneckert, Hamann (63. Möller), Deiters, Bode (57. Hahn), Stertz (68. Beti), Rink, Filippov (80. Lindow), Pflug, Brunner (90. Arbeiter), Struckmeyer

1. FSV Nienburg: Masurek – Zenker, Kober (57. Reichel), Hensel, Lietz (46. Schmidt), Knöfler, Günther (57. Ebeling), Schmilorz, Kümmel, Finze, Dauch (74. Baer)

Tore: 1:0 Nico Stertz (13.), 2:0 Nico Stertz (50.), 3:0 Till Brunner (64.), 3:1 Philipp Dauch (67.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lukas Simon; Zuschauer: 58