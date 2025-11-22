Am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der Quedlinburger SV vor 50 Fußballfans über einen soliden 4:1 (3:0)-Erfolg gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt freuen.

Quedlinburg/MTU. Die 50 Besucher auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Quedlinburgerer besiegten das Team aus Atzendorf/Förderstedt mit 4:1 (3:0) souverän.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Johannes Bode für Quedlinburger traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Quedlinburgerer legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Tom Rieneckert der Torschütze (12.).

Quedlinburger SV in Minute 12 2:0 in Führung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Hakon Torsten Lindow traf in Minute 17 und Nico Stertz in Minute 82. Spielstand 4:0 für den Quedlinburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

In der Nachspielzeit nutzte die ZLG Atzendorf/Förderstedt doch noch die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Sebastian Tolle (Atzendorf/Förderstedt) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Atzendorf/Förderstedt erzielen (90.+1). Der Quedlinburger SV hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – ZLG Atzendorf/Förderstedt

Quedlinburger SV: Demchenko – Rink, Möller, Rieneckert, Deiters, Stertz (87. Pathak), Bode (64. Beti), Struckmeyer (88. Gabriel), Hamann, Pflug (70. Brunner), Lindow (58. Steller)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Maier – Rock, Wolter, Machacek, Tolle, Zaunbrecher (70. Rock), Bock, Smetana, Tupy, Hoppmann, Pfau

Tore: 1:0 Johannes Bode (10.), 2:0 Tom Rieneckert (12.), 3:0 Hakon Torsten Lindow (17.), 4:0 Nico Stertz (82.), 4:1 Sebastian Tolle (90.+1); Zuschauer: 50