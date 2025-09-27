Dem Quedlinburger SV gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den 1. FSV Nienburg mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 58 Zuschauer waren live dabei.

Quedlinburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 58 Besuchern auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 geboten. Die Quedlinburgerer setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Nienburg durch.

Nico Stertz (Quedlinburger SV) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Quedlinburgerer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Erneut setzte Stertz den Ball ins Netz.

50. Minute: Quedlinburger SV vorne dank Doppelpack von Nico Stertz – 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 64: Quedlinburger traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Till Brunner ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Philipp Dauch den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Nienburg erlangte (67.). Die Gegner vom Quedlinburger SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der Quedlinburger SV sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – 1. FSV Nienburg

Quedlinburger SV: Geuer – Stertz (68. Beti), Struckmeyer, Brunner (90. Arbeiter), Pflug, Filippov (80. Lindow), Rieneckert, Hamann (63. Möller), Deiters, Rink, Bode (57. Hahn)

1. FSV Nienburg: Masurek – Dauch (74. Baer), Knöfler, Günther (57. Ebeling), Zenker, Lietz (46. Schmidt), Schmilorz, Hensel, Kober (57. Reichel), Kümmel, Finze

Tore: 1:0 Nico Stertz (13.), 2:0 Nico Stertz (50.), 3:0 Till Brunner (64.), 3:1 Philipp Dauch (67.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lukas Simon; Zuschauer: 58