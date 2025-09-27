Der Quedlinburger SV errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 58 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen den 1. FSV Nienburg.

Quedlinburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 58 Besuchern auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 geboten. Die Quedlinburgerer setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Nienburg durch.

Nico Stertz traf für den Quedlinburger SV in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. In der zweiten Halbzeit setzte Quedlinburger noch einen drauf: In Minute 50 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Stertz.

Minute 50: Quedlinburger SV in Führung dank zwei Treffern von Nico Stertz – 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 64: Quedlinburger traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Till Brunner ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Nur drei Spielminuten darauf konnte Philipp Dauch (Nienburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Nienburg erzielen (67.). Die Gegner vom Quedlinburger SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Quedlinburgerer sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – 1. FSV Nienburg

Quedlinburger SV: Geuer – Struckmeyer, Filippov (80. Lindow), Bode (57. Hahn), Stertz (68. Beti), Pflug, Deiters, Rieneckert, Rink, Hamann (63. Möller), Brunner (90. Arbeiter)

1. FSV Nienburg: Masurek – Finze, Lietz (46. Schmidt), Hensel, Kümmel, Knöfler, Günther (57. Ebeling), Kober (57. Reichel), Dauch (74. Baer), Schmilorz, Zenker

Tore: 1:0 Nico Stertz (13.), 2:0 Nico Stertz (50.), 3:0 Till Brunner (64.), 3:1 Philipp Dauch (67.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lukas Simon; Zuschauer: 58