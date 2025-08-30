Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der Quedlinburger SV vor 65 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Darlingerode/Drübeck freuen.

Quedlinburg/MTU. Die 65 Besucher des GutsMuths-Stadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Quedlinburgerer besiegten die Gäste aus Darlingerode/Drübeck mit 2:0 (0:0) souverän.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 18 Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Johannes Bode das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (63.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

86. Minute: Quedlinburger SV mit 2:0 Vorsprung

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Henning Hamann, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu festigen (86.). Die Quedlinburgerer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Darlingerode/Drübeck

Quedlinburger SV: Bachor – Filippov, Rieneckert (38. Apel), Hamann, Deiters, Pflug, Struckmeyer (39. Arbeiter), Bode, Brunner, Lindow (59. Hahn), Spannaus (36. Beti)

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Keil, Keck (85. Bressel), Festerling, Braitmaier, Kühne, Stretzel (61. Wachsmuth), Rogacki, Niehoff, Trute (86. Boje), Lüderitz (76. Weidner)

Tore: 1:0 Johannes Bode (63.), 2:0 Henning Hamann (86.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Jörg Bergling, Maik Damm; Zuschauer: 65