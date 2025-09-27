Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der Quedlinburger SV vor 58 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:0)-Erfolg gegen den 1. FSV Nienburg freuen.

Quedlinburg/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Quedlinburgerer gewannen souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Rivalen aus Nienburg.

Nach gerade einmal 13 Minuten schoss Nico Stertz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit setzte Quedlinburger noch einen drauf: In Minute 50 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Stertz.

Der Siegeszug der Quedlinburgerer brach nicht ab. Minute 64: Quedlinburger traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Till Brunner ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Nach wenigen Momenten gelang es Philipp Dauch, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Nienburgern noch ein Tor zu verschaffen (67.). Die Gegner vom Quedlinburger SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der Quedlinburger SV hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – 1. FSV Nienburg

Quedlinburger SV: Geuer – Stertz (68. Beti), Pflug, Rink, Deiters, Bode (57. Hahn), Filippov (80. Lindow), Hamann (63. Möller), Brunner (90. Arbeiter), Rieneckert, Struckmeyer

1. FSV Nienburg: Masurek – Günther (57. Ebeling), Hensel, Zenker, Finze, Dauch (74. Baer), Lietz (46. Schmidt), Kümmel, Kober (57. Reichel), Schmilorz, Knöfler

Tore: 1:0 Nico Stertz (13.), 2:0 Nico Stertz (50.), 3:0 Till Brunner (64.), 3:1 Philipp Dauch (67.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lukas Simon; Zuschauer: 58