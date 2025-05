Quedlinburg/MTU. Die 69 Beobachter im GutsMuths-Stadion haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber Quedlinburger SV ein ernüchterndes 0:11 (0:4) hinnehmen musste.

Moritz Lehmann (TSV Berßel) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Maximilian Krumnow (40.) erzielt wurde.

Quedlinburger SV liegt 0:2 zurück – 40. Minute

Der Siegeszug der Berßeler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Chris Heimlich im gegnerischen Tor. Luran-Zarin Engelhardt traf in Minute 43, Daniil Shmelov zweimal in Minute 45 und 52, Joao Victor Gomes Paranagua in Minute 62, Shmelov in Minute 73, Ayumu Masaka in Minute 75 und Ayumu Masaka in Minute 82. Spielstand 10:0 für den TSV Berßel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 26

Nur fünf Minuten später konnte Enrico Gerlach (Berßel) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 11:0 verließen die Berßeler den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – TSV Berßel

Quedlinburger SV: Geuer – Spannaus, Garcia Castillo (62. Gutenmorgen), Steller, Zander, Pflug, Lindow, Möller, Deiters, Rieneckert, Stertz (62. Kunisch)

TSV Berßel: Hanns – Gaspar Da Nobrega (78. Rodrigues Carneiro Mendes Silva), Shmelov, Krumnow, Gomes Paranagua (82. Gerlach), Habel, Lehmann, Kolobov (77. Garrett), Kryshtal (67. Masaka), Lehmann, Engelhardt (67. Bohomol)

Tore: 0:1 Moritz Lehmann (34.), 0:2 Maximilian Krumnow (40.), 0:3 Luran-Zarin Engelhardt (43.), 0:4 Daniil Shmelov (45.), 0:5 Daniil Shmelov (52.), 0:6 Joao Victor Gomes Paranagua (62.), 0:7 Daniil Shmelov (73.), 0:8 Ayumu Masaka (75.), 0:9 Yaroslav Bohomol (78.), 0:10 Ayumu Masaka (82.), 0:11 Enrico Gerlach (87.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Niklas Stoye, Otto Wilhelm Neumann; Zuschauer: 69