Am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der Quedlinburger SV vor 50 Zuschauern über einen soliden 4:1 (3:0)-Erfolg gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt freuen.

Quedlinburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 50 Besuchern auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 geboten. Die Quedlinburgerer waren den Gästen aus Atzendorf/Förderstedt mit 4:1 (3:0) souverän überlegen.

Gleich nach Spielstart schoss Johannes Bode das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Die Quedlinburgerer legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Tom Rieneckert der Torschütze (12.).

Quedlinburger SV führt in Minute 12 mit 2:0

Der Siegeszug der Quedlinburgerer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mario Fehnle im gegnerischen Tor. Hakon Torsten Lindow traf in Minute 17 und Nico Stertz in Minute 82. Spielstand 4:0 für den Quedlinburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

Am Ende der Partie sollte es der ZLG Atzendorf/Förderstedt doch noch gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Sebastian Tolle den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Atzendorf/Förderstedt erlangte (90.+1). Der Quedlinburger SV sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – ZLG Atzendorf/Förderstedt

Quedlinburger SV: Demchenko – Rink, Rieneckert, Bode (64. Beti), Stertz (87. Pathak), Pflug (70. Brunner), Hamann, Struckmeyer (88. Gabriel), Deiters, Möller, Lindow (58. Steller)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Maier – Zaunbrecher (70. Rock), Bock, Tolle, Machacek, Rock, Pfau, Hoppmann, Wolter, Tupy, Smetana

Tore: 1:0 Johannes Bode (10.), 2:0 Tom Rieneckert (12.), 3:0 Hakon Torsten Lindow (17.), 4:0 Nico Stertz (82.), 4:1 Sebastian Tolle (90.+1); Zuschauer: 50